Участников массовой драки в Махачкале оштрафовали на 2000 рублей

В Махачкале участникам массовой драки в центре города придется заплатить штраф. Его выписали для семи человек, которых задержала полиция.

Постановление 29 декабря вынес Советский районный суд города, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

«Семь жителей Махачкалы, оказавшие неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, признаны виновными в совершении административных правонарушений», — отметили в суде.

Местных жителей наказали штрафом в размере 2000 рублей. Судебное решение можно обжаловать в Верховном суде Дагестана в течение 10 дней со дня вручения или получения копий документов.

Потасовка в Махачкале произошла накануне на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова. В драке приняли участие порядка 40 человек. Семь из них задержали правоохранители.

СМИ писали, что полицейским пришлось делать предупредительные выстрелы. Только так удалось разнять дерущихся.