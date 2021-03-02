Участников массовой драки на первенстве по дзюдо в Дагестане накажут

Министерство спорта накажет участников драки на соревнованиях по дзюдо в Каспийске среди юниоров. Наказание определят вместе с Федерациями дзюдо России и Дагестана.

«Министерство по физической культуре и спорту Дагестана чутко реагирует на подобные ситуации, и данный инцидент, безусловно, без внимания не останется — мы разберем, почему так произошло. Минспорта РД проведет совещание с Федерацией дзюдо Дагестана, тренерами, спортсменами, участвовавшими в данном инциденте. Виновные понесут наказание», — процитировал РИА «Новости» главу Минспорта Дагестана Магомеда Магомедова.

Президент Федерации дзюдо Дагестана Ирасхан Джафаров сообщил, что наказание для участников драки определят вместе с Федерацией дзюдо России и Минспорта республики.

«Друзья, не лишайте себя и других праздника, уважайте друг друга. Лучшим способом выявить сильнейших остается честная борьба на татами!» — сообщили в федерации.

Массовая драка на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров до 23 лет произошла в первый день соревнований, 27 февраля. Участниками конфликта стали зрители. Полиция начала проверку.