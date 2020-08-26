Участников АУЕ* захотели собрать в одну базу

Полиция рассматривает возможность создать единую информационную базу, в которую внесут сведения об участниках запрещенного на территории России движения АУЕ*. Сейчас общей статистики по вовлеченным в это формирование подростков у правоохранителей нет.

Врио замначальника управления МВД по охране общественного порядка Сергей Кравчук заметил в беседе с РИА «Новости», что министерство только выступило с подобным предложением.

«Рассматривался такой вопрос», — сказал он.

Отсутствие у МВД объединенной статистики по последователям идеологии АУЕ* Кравчук объяснил тем, что запретили движение совсем недавно.

Решением Верховного суда РФ АУЕ* признали экстремистской организацией, облекающей жизнь по тюремным понятиям в некий романтический ореол и пропагандирующей насилие. За причастность к движению грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.

*АУЕ — запрещенная на территории РФ экстремистская организация.