Участников акции в поддержку Дзюбы в Москве набирали по объявлению

Организаторы акции в поддержку Артема Дзюбы в центре Москвы набирали участниц по объявлению, которое запостили в нескольких пабликах во «ВКонтакте». За это девушкам обещали по тысяче рублей.

Текст объявления, которое разместили вчера, везде одинаковый. Сбор 12 ноября, в 12:00, в кофейне в «Охотном Ряду», потом все должны были подписать разрешение на использование фото с этого флешмоба. После этого надо было пофотографироваться в масках с хештегом #нестыдно на Никольской улице и возле Большого театра.

Девушкам предложили пройтись до станции метро «Китай-город» и доехать до «Таганской», где их ждала еще одна фотосессия на Народной улице. По задумке организаторов, акция должна была закончиться после 16:00. Деньги можно было получить после реализации всех этих планов. На «работу» брали только совершеннолетних.

Этот флешмоб действительно состоялся сегодня. Помимо масок с хештегом, девушки несли транспаранты со слоганами: «Все делают это», «Не стыдно» и «ЯМЫ Дзюба». Возле Большого театра к девушкам подошли полицейские, но они разбежались.