Общество 16 мая 2023, 14:13 Участником «Ночи музеев» станет аэропорт Нового Уренгоя

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Впервые в акции «Ночь музеев» примет участие аэропорт Нового Уренгоя, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«В субботу, 20 мая, с 18:00 до 21:00 на привокзальной площади аэропорт представит экспозицию техники, никогда не покидавшей территорию аэродрома», — приводит сообщение ведомства RT.

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У посетителей будет возможность посмотреть на технику, при помощи которой осуществляют подготовку авиарейсов. В частности, речь идет об аэродромном тягаче и технике для скоростной уборки взлетно-посадочной полосы.