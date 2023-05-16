Общество 16 мая 2023, 11:54 Участники заплыва «Бессмертный десант Победы» прибыли в Сочи

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В Сочи прибыли участники марафона «Бессмертный десант Победы», который стартовал 9 мая в Анапе. Об этом написал ОТР.

Пловцы преодолели расстояние в 270 километров, минуя Новороссийск, Геленджик, Туапсе. Всего в команде было 20 человек, однако двое из них сошли с дистанции раньше времени.

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«Мы не только плывем, мы выходим и возлагаем цветы на братские могилы. Этот дух не передать», — сообщил в разговоре с журналистами участник заплыва Виталий Шатура.

На протяжении всей дороги с участниками присутствовали спасатели МЧС.