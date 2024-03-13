Общество 13 марта 2024, 17:38 Участники Всемирного фестиваля молодежи-2024 приехали из Сочи в Нижний Новгород для ознакомления с традициями региона

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Участники Всемирного фестиваля молодежи-2024 из 50 стран мира приехали из Сочи в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с местными жителями и традициями региона. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

В течение пяти дней гостей познакомят с основными достопримечательностями области. За это время они посетят Городец, Чкаловск, Выксу. В первый день участники фестиваля уже успели посетить гербовый зал Нижегородской ярмарки и отведать настоящий волжский ужин.

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Отмечается, что иностранцы оценили Нижний Новгород, подчеркнув красоту местной архитектуры.