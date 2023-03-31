Общество 31 марта 2023, 08:29 Участники СВО и члены их семей смогут поступить в колледжи Севастополя вне конкурса Губернатор Развожаев: участники СВО поступят в колледжи Севастополя по квоте в 10% РИА «Новости»

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Участники спецоперации и члены их семей смогут поступить в профессиональные образовательные организации Севастополя вне конкурса по квоте 10%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передал ТАСС.

«Квота в 10% для участников СВО», — отметил глава региона.

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Он обратил внимание, что абитуриенты получили возможность поступить в городские колледжи без отбора на выбранную профессию.

По словам исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса, контрольные цифры приема на обучение в 2023-2024 учебном году сейчас утверждаются.

«Необходимо внести изменения в порядок в части установления квоты в 10% для детей участников СВО», — подчеркнул он.

Ранее участникам СВО предложили дать бесплатное образование в вузах. С такой инициативой выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.