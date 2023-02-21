21 февраля 2023, 11:00
Участники спецоперации прибыли в Гостиный Двор
Участники СВО приехали в Гостиный Двор перед речью Путина
Участников спецоперации со стороны союзных сил заметили на территории Гостиного Двора в Москве. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».
Военнослужащие приоделись в парадную форму и прикрепили полученные ранее награды. На их лицах — сосредоточенность и небольшое волнение.
Реклама
Представители союзных сил уже находятся внутри Гостиного Двора — локации, в которой глава России Владимир Путин примерно в 12:00 по московскому времени начнет выступление с посланием к Федеральному собранию.
Реклама
Участники спецоперации со стороны ВС РФ и их союзников — одни из приглашенных гостей на мероприятие. Помимо них, живую речь Путина заслушают политики и представители государственных СМИ.
Точная длительность послания главы страны пока неизвестна. Однако до 15 часов по московскому времени в центр столицы можно попасть только по приглашению или спискам.
Днем ранее, 20 февраля, пресс-атташе Путина Дмитрий Песков отмечал, что глава государства активно работает над речью. Подготовка к посланию со стороны президента страны велась и в последний день перед оглашением послания. Двадцатого февраля Путин связывался с заместителями главы правительства, министрами и руководителями ведомств. Также президент уточнял определенные моменты.
По словам Пескова, в послании Путин уделит особое внимание теме спецоперации.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама