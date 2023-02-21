Общество 21 февраля 2023, 11:00 Участники спецоперации прибыли в Гостиный Двор Участники СВО приехали в Гостиный Двор перед речью Путина РИА «Новости»

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Участников спецоперации со стороны союзных сил заметили на территории Гостиного Двора в Москве. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Военнослужащие приоделись в парадную форму и прикрепили полученные ранее награды. На их лицах — сосредоточенность и небольшое волнение.

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Представители союзных сил уже находятся внутри Гостиного Двора — локации, в которой глава России Владимир Путин примерно в 12:00 по московскому времени начнет выступление с посланием к Федеральному собранию.

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Участники спецоперации со стороны ВС РФ и их союзников — одни из приглашенных гостей на мероприятие. Помимо них, живую речь Путина заслушают политики и представители государственных СМИ.

Точная длительность послания главы страны пока неизвестна. Однако до 15 часов по московскому времени в центр столицы можно попасть только по приглашению или спискам.

Днем ранее, 20 февраля, пресс-атташе Путина Дмитрий Песков отмечал, что глава государства активно работает над речью. Подготовка к посланию со стороны президента страны велась и в последний день перед оглашением послания. Двадцатого февраля Путин связывался с заместителями главы правительства, министрами и руководителями ведомств. Также президент уточнял определенные моменты.

По словам Пескова, в послании Путин уделит особое внимание теме спецоперации.