28 апреля 2023, 21:00
Участники «Сбора военкоров» собрали 67 млн рублей для закупки вещей для бойцов СВО
Россияне за неделю перечислили 67 млн рублей «Сбору военкоров» для помощи бойцам СВО
Запущенный год назад «Сбор военкоров» в рамках проекта «Все для победы» за прошедшую неделю получил 67 миллионов рублей для покупки необходимых вещей для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта и один из организаторов сбора Михаил Кузнецов, средства поступили от неравнодушных россиян.
Он подчеркнул, что идея сбора денег появилась в прошлом году на встрече с военными корреспондентами в Ростове-на-Дону.
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«Каждый из нас к этому моменту неоднократно сталкивался с потребностями ребят — бойцов на передовой и нам очень хотелось запустить постоянно действующий механизм помощи», — рассказал Кузнецов
Представитель Народного фронта отметил, что именно военкоры, которые часто общаются с бойцами на передовой, знают про всех их нужды. За год удалось собрать почти шесть миллиардов рублей, чтобы помочь российским солдатам.
«Самое главное — это те, кто принял участие в этом проекте. Я говорю им спасибо, потому что их неравнодушие позволило не только помогать парням, но и передавать это тепло, поддержку всей страны тем, кто стоит на страже наших рубежей», — добавил Кузнецов.
Он подчеркнул, что новый сбор назвали юбилейным, посвященный первому году проекта. Собранные средства направят на покупку 200 квадроциклов для подразделений. А каждый солдат получит специальный рюкзак, содержимое которого определили военкоры. Туда войдут тепловизоры, коптеры, миноискатели, наколенники, налокотники и бафы, а также многое другое, чтобы сделать быт бойцов удобным и комфортным.
За первую неделю «Сбору военкоров» удалось собрать 67 миллионов рублей. Для того, чтобы поддержать акцию и помочь бойцам, достаточно зайти на сайт «Все для победы!» и перевести деньги.
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