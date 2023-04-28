Общество 28 апреля 2023, 21:00 Участники «Сбора военкоров» собрали 67 млн рублей для закупки вещей для бойцов СВО Россияне за неделю перечислили 67 млн рублей «Сбору военкоров» для помощи бойцам СВО

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Запущенный год назад «Сбор военкоров» в рамках проекта «Все для победы» за прошедшую неделю получил 67 миллионов рублей для покупки необходимых вещей для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта и один из организаторов сбора Михаил Кузнецов, средства поступили от неравнодушных россиян.

Он подчеркнул, что идея сбора денег появилась в прошлом году на встрече с военными корреспондентами в Ростове-на-Дону.

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«Каждый из нас к этому моменту неоднократно сталкивался с потребностями ребят — бойцов на передовой и нам очень хотелось запустить постоянно действующий механизм помощи», — рассказал Кузнецов

Представитель Народного фронта отметил, что именно военкоры, которые часто общаются с бойцами на передовой, знают про всех их нужды. За год удалось собрать почти шесть миллиардов рублей, чтобы помочь российским солдатам.

«Самое главное — это те, кто принял участие в этом проекте. Я говорю им спасибо, потому что их неравнодушие позволило не только помогать парням, но и передавать это тепло, поддержку всей страны тем, кто стоит на страже наших рубежей», — добавил Кузнецов.

Он подчеркнул, что новый сбор назвали юбилейным, посвященный первому году проекта. Собранные средства направят на покупку 200 квадроциклов для подразделений. А каждый солдат получит специальный рюкзак, содержимое которого определили военкоры. Туда войдут тепловизоры, коптеры, миноискатели, наколенники, налокотники и бафы, а также многое другое, чтобы сделать быт бойцов удобным и комфортным.

За первую неделю «Сбору военкоров» удалось собрать 67 миллионов рублей. Для того, чтобы поддержать акцию и помочь бойцам, достаточно зайти на сайт «Все для победы!» и перевести деньги.