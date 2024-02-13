13 февраля 2024, 11:48
Участники проекта «Музыка в метро» выступят на выставке «Россия» на ВДНХ
Ликсутов: участники «Музыки в метро» выступят на выставке «Россия» 13–22 февраля
Участники проекта «Музыка в метро» выступят на международной выставке «Россия». Серия концертов пройдет с 13 по 22 февраля в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.
«На выставке „Россия“ посетители могут познакомиться с творчеством как звезд нашего проекта, так и новых исполнителей», — рассказал он.
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Для гостей выставки 13 февраля выступит певец Никита ХХ, 14-го — Арам Аведикян, играющий на армянском дудуке, 15-го — исполнитель известных шлягеров Юрий Барков.
Вход на концерты будет бесплатным и без предварительной записи. Для удобства посетителей актуальное расписание разместят в специализированном разделе на сервисе Russpass.
Проект «Музыка в метро», появившийся в 2016 году, в шестом сезоне объединил 285 участников.
Серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту. Они пройдут с 13 по 25 февраля.
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