Участники полуфинала «Цифрового прорыва» разработают решения для цифровизации транспорта и логистики

Седьмой полуфинал конкурса «Цифровой прорыв — 2021» посвятят цифровизации транспорта и логистики. Хакатон пройдет с 22 по 24 октября. Участники будут решать актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и государственных органов.

Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Регистрация открыта до 17 октября.

По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, на городские сервисы оказывается беспрецедентная нагрузка, которая становится все больше и больше. На фоне этого важно решать проблему загрузки дорог, повышать удобство передвижения горожан, анализировать данные в режиме реального времени и обеспечивать безопасность городских систем. Все эти задачи помогают решать технологии.

«Разработка мобильного приложения путешественника, улучшение производственного планирования, маршрутизация уборочной техники на основе погодных условий — этим и другим важным темам посвящены задачи хакатона», — отметил он.

На хакатоне будут представлены семь разных задач. Росатом предложит командам разработать кратчайший маршрут через достопримечательности города с помощью квантового компьютера. Акселератор «Транспортные инновации Москвы» и Центр организации дорожного движения Москвы представили кейс об автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД).

Также «Транспортные инновации Москвы» и Инновационный центр «Безопасный транспорт» предлагают решить задачу новых пользовательских сценариев в мобильном приложении «Московский транспорт».

Для международного аэропорта Шереметьево участники разработают алгоритм, который расставит самолеты по местам стоянок.

Кейс Accenture поможет улучшить систему производственного планирования на промышленном предприятии. «Ростелеком» предложит командам создать мобильное приложение путешественника, а Управление цифрового развития Липецкой области — построить электронную карту с актуальной информацией о выпавших осадках.

Участники хакатона поборются за денежный приз в размере 4,5 миллиона рублей. Лучшие проекты конкурсантов будут внедрены и реализованы. А топ-5 команд по каждому кейсу выйдут в финал конкурса.

Участие в конкурсе могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».