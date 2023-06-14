Общество 14 июня 2023, 10:31 Участники ПМЭФ-2023 прошли систему проверок и попали на первую сессию Первая сессия ПМЭФ-2023 открылась в КВЦ «Экспофорум», участники прошли досмотр РИА «Новости»

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В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылась деловая программа Петербургского международного экономического форума 2023 года. Участники первой сессии прошли процедуру досмотра и заняли свои места. Проверки безопасности показало РИА «Новости».

Участников форума встретили правоохранители. Всем гостям предстояло пройти через рамки металлоискателей и показать свои вещи через интроскоп. У входа выстроилась очередь желающих попасть на первую сессию.

В 10:00 в павильоне G стартовала встреча на тему «Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035». Модератором выступил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, гостями — вице-премьер Сахалинской области Вячеслав Аленьков, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, представители Рязанской области, Башкортостана и бизнеса.

Одновременно в павильоне F стартовал бизнес-диалог России и Кыргызстана. Сначала взял слово первый вице-премьер Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, вслед за ним — замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач и другие.

ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня, в нем примут участие представители более 130 стран. Организаторы подготовили деловую и культурную программу, в том числе презентацию книги Олега Роя «Азбука Арктики и Дальнего Востока».