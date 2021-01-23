Участники незаконной акции в Москве стали мешать движению транспорта

Движение автобусов в центре Москвы затруднилось из-за несогласованной акции. Задержки составляют до 20 минут, сообщила пресс-служба столичного дептранса. Люди на дорогах мешают и машинам скорой помощи.

«Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площадей, Тверской улицы и бульваров двигаются со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13:00. Это мешает передвижению более 20 тысяч человек», — сказано в сообщении департамента в Telegram.

В пресс-службе призвали не выходить на проезжую часть, чтобы не мешать проезду городского транспорта. Сейчас автобусы не могут проехать по Страстному бульвару, из-за чего их маршруты пришлось временно изменить.

«На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы №№А, м10 и 15», — отметили в дептрансе.

Также участники несанкционированной акции вышли на улицу Дмитровка, Петровский бульвар, улицу Петровка. Из-за этого был изменен маршрут автобуса №38. В ЦОДД подчеркнули, что участники акции умышленно выходят на проезжую часть. В результате проехать не может не только общественный транспорт, но и скорые вместе с личными автомобилями жителей города.

«Они умышленно блокируют возможность работы транспорта и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и машин скорой помощи. Пожалуйста, не стойте на тротуарах, не выходите на проезжую часть и не блокируйте выходы из метро», — призвали в ЦОДД.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости», на Пушкинской площади неизвестные бросили в сотрудников полиции банку с белой краской. Кроме того, участники акции кидают в правоохранителей яйца и пластиковые бутылки. Во время стычки с собравшимися один сотрудник ОМОН получил травму, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента. Толпа прорвала ограждение, после чего пострадавшего ударили оградой. Сейчас ему оказывают помощь медики.

Когда правоохранители начали разгонять участников акции на площади, те стали устраивать драки. При стычках пострадали несколько человек. Сейчас на территории вокруг памятника Пушкину людей нет. Наиболее активных граждан задерживают.

Ранее полицейские по громкоговорителю предупреждали пришедших о несогласованности акции. Они просили соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки. Участникам незаконного митинга раздают маски.

Во время акции правоохранители начали задерживать тех, кто пришел с плакатами или полностью закрыл лицо балаклавой. В МВД пока официально не сообщали количество задержанных.

По словам первого зампреда комиссии ОП Артема Кирьянова, полиция действует корректно и сдержанно, несмотря на незаконность акции в центре города.