Общество 04 декабря 2023, 09:06 Участники «Московского долголетия» свяжут теплые вещи для бойцов СВО Вещи для участников СВО свяжут в рамках акции «Поделись теплом» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Незадолго до Нового года по инициативе участников проекта «Московское долголетие» в столице проведут акцию «Поделись теплом», в рамках которой старшее население свяжет теплые вещи и напишет письма для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Ранее москвичи старшего поколения уже связали более 8,5 тысячи теплых вещей, написали 8,3 тысячи писем, смастерили свыше 6,7 тысячи поделок для военнослужащих в зоне проведения СВО, а также помогли собрать мини-библиотеки в столичных военных госпиталях», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

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По его словам, в 106 центрах «Московского долголетия» соберут теплую одежду и душевные поздравления для военнослужащих, в том числе находящихся в госпиталях. Создавать уютные вещи можно в клубах по вязанию, которые открыты в центрах проекта.

Мероприятие будет действовать до 17 декабря включительно. Участие могут принять все желающие. Кроме того, посылки с вязаной одеждой, письмами и открытками можно принести в любой центр «Московского долголетия».

В рамках проекта открыли более 140 групп по вязанию, рукоделию и шитью. Более 100 самоорганизованных клубов в центрах «Московского долголетия» не смогли пройти мимо акции «Поделись теплом». Мастерицы вяжут носки, перчатки, варежки, заворачивая в них сердечные послания.

Мастер-класс по вязанию провели для пенсионеров в Химках. Все созданные на уроке вещи отправили в качестве гуманитарной помощи в зону СВО.