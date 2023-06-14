Общество 14 июня 2023, 11:55 Участники «Московского долголетия» создадут пять коллекций одежды Участники мастерской проекта «Московское долголетие» создадут пять коллекций одежды Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители столицы старшего возраста создадут пять коллекций одежды в рамках проекта «Мастерская дизайнеров», рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

В столице завершился отбор участников для творческой лаборатории «Мастерская дизайнеров» проекта «Московское долголетие». К участию в нем также привлекли пять известных дизайнеров-наставников, которые отобрали по 10 человек.

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Каждый участник обучится дизайну и созданию одежды в течение месяца. При этом с ними будут работать профессиональные модельеры.

Лаборатории пройдут полный цикл фешен-производства, придумают концепцию, образы и детали, а также создадут эскизы своих коллекций. Результатом работы станет показ мод в августе этого года.

Участники «Московского долголетия» вместе с наставниками создали современные коллекции одежды, которые не уступают качеством и стилем профессиональным домам моды. Владимир Филиппов Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

По словам Владимира Филиппова, «Мастерскую дизайнеров» организуют в этом году уже в третий раз. Некоторые экземпляры прошлогодних коллекций были представлены в качестве экспонатов на модных выставках.