Общество 10 июля 2023, 10:41 Участники «Московского долголетия» открыли более пяти тысяч клубов по интересам Мэр Москвы Собянин: участники «Московского долголетия» открыли более пяти тысяч кружков Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Участники проекта «Московское долголетие» создали более пяти тысяч клубов по интересам, чтобы делиться знаниями и общаться с единомышленниками. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в недавно открытом центре «Гагаринский» жители столицы сами организовали клуб «Интеллектуальное кафе», а в «Восточном Дегунине» начали проводить занятия по гончарному искусству.

Реклама

В рамках проекта также стартовал конкурс «Лидер клуба — 2023». Участники конкурса создали ассоциацию клубов долголетия, которая поспособствует обмену практиками и технологиями. В нее вошли около тысячи активных москвичей, занимающихся музыкой, спортом, изучающих иностранные языки, создающих литературные произведения или пишущих картины. Работая вместе, они организовывают уникальные городские мероприятия и акции.

Собянин заверил, что к концу года в столице будет функционировать более 120 центров московского долголетия практически в каждом районе. Их адреса можно найти на официальном сайте проекта.

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно не только лично в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, но и онлайн на портале mos.ru.

Ранее сообщалось о том, что концерт для клуба «Активное долголетие» прошел в Мытищах ко Дню семьи, любви и верности.