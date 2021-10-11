Участники «Мастерской новых медиа» посетили занятия с Симоньян, Соловьевым и Габреляновым в подмосковном ЦУР

Слушатели медиапотоков «Мастерской новых медиа» завершили второй модуль обучения. Теперь они начали разработку и реализацию собственных проектов.

«Основным практическим заданием для участников стало создание полезного для общества медиаматериала о работе Центров управления регионами. Для этого наши слушатели посетили первый в стране ЦУР, который находится в Московской области, и познакомились с новым государственным проектом по цифровизации системы государственного управления», — рассказал руководитель программы «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев.

Источник фото: телеканал «360»

В центре участники сняли видеоролики о его работе. В межмодульный период слушатели также запишут подкасты, в которых расскажут о механизмах работы ЦУР у себя в регионах.

По словам одного из слушателей, Андрея Сыроватского, он работает специалистом по социальным сетям Центра управления регионом в Ямало-Ненецком автономном округе.

«В ЯНАО большой запрос на развитие блогинга. И я с командой решил реализовать проект для помощи блогерам „Я блогер“. Запустил проект после первого модуля „Мастерской новых медиа“. Благодаря мастерской у меня есть понимание, как развить проект, в каком направлении двигаться», — отметил Сыроватский.

Участница мастерской Алена Скворцова, редактор, продюсер «КП-ТВ», рассказала, что стала активно вести свой Telegram-канал, где рассказывает о жизни и роли женщины в современном мире.

Источник фото: телеканал «360»

«Мастерская новых медиа» — это уникальная образовательная программа по подготовке специалистов в области новых медиа. Ее организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» на базе ее образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж».

Одним из мастеров программы «Мастерская новых медиа» стал Арам Габрелянов. Он поделился со слушателями особенностями создания медиапроектов, рассказал о роли руководителя, о формировании команды, а также о том, как создать проект, который будет востребован у аудитории.

В мастерской автора программ «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «Полный контакт» и YouTube-канала «СоловьевLIVE» Владимира Соловьева участники узнали о разных форматах медиапроектов и научились снимать влоги. Соловьев дал слушателям практические советы о том, как можно организовать работу редакции новых медиа.

Мастером программы выступила также главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В ее мастерской участники программы учились определять тренды и находить аудиторию, разбирали вопросы производства контента для соцсетей и создания читабельного канала.

Всего в программе «Мастерской новых медиа» четыре очных образовательных модуля. По итогам обучения слушатели получат новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными, а также по многим другим темам в области новых медиа.

Также они будут работать над собственными проектами, которые затем представят на конкурсный отбор в АНО «Институт развития интернета». Лучшие проекты смогут получить финансовую и экспертную поддержку преподавателей и менторов программы.