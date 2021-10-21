Участники КВН попросили признать передачу аудиовизуальным наследием ЮНЕСКО

Более 30 медийных персон и участников КВН попросили признать передачу и ее традиции аудиовизуальным наследием ЮНЕСКО. Они направили в организацию обращение, сообщил ТАСС.

«Включить в реестр аудиовизуального наследия „Память мира“ телевизионную программу КВН и традиции, связанные с правилами игры. К ним относятся традиционные конкурсы для команд, которые отражают уникальность и самобытность КВН», — сказано в документе.

Авторы привели в пример приветствие, домашнее задание, в том числе музыкальное, разминку, капитанский конкурс. Письмо составлено в адрес генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Обращение подписал Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев, Сангаджи Тарбаев, Валдис Пельш, Эндрю Нджогу, Вадим Галыгин и другие участники КВН.

Несколько дней назад телеведущий Александр Масляков получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Эту награду ему вручил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил значительный вклад ведущего в развитие СМИ. Масляков уже много лет является ведущим передачи КВН на Первом канале.