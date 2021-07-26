facebook_pixel
    26 июля 2021, 19:33

    Участники крестного хода огрели древком хоругви полицейского за замечание

    Екатерина Керсипова

    Полицейскому из Ленобласти досталось за замечание, которое он сделал участникам крестного хода. По мнению стража порядка, они были навеселе.

    Все произошло в селе Старая Ладога под Петербургом. По одним данным, конфликт произошел с верующими — участниками крестного хода. По другим — с отмечающими День ВМФ. 26 июля полицейский сделал замечание троим людям — двум мужчинам и женщине. В Следственном комитете, сообщила «Фонтанка», отметили, что в ответ дама огрела сотрудника правоохранительных органов древком флага. По данным 47news, это было не древко Андреевского флага, а хоругвь.

    Всех троих участников конфликта, которые пошли «войной» на полицейского, задержали. Им предстоит разбирательство.