Участники крестного хода огрели древком хоругви полицейского за замечание

Полицейскому из Ленобласти досталось за замечание, которое он сделал участникам крестного хода. По мнению стража порядка, они были навеселе.

Все произошло в селе Старая Ладога под Петербургом. По одним данным, конфликт произошел с верующими — участниками крестного хода. По другим — с отмечающими День ВМФ. 26 июля полицейский сделал замечание троим людям — двум мужчинам и женщине. В Следственном комитете, сообщила «Фонтанка», отметили, что в ответ дама огрела сотрудника правоохранительных органов древком флага. По данным 47news, это было не древко Андреевского флага, а хоругвь.

Всех троих участников конфликта, которые пошли «войной» на полицейского, задержали. Им предстоит разбирательство.