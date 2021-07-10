Участники конкурса «Необычная Россия» показали самые живописные места страны

В социальной сети «ЯRUS» подвели итоги творческого конкурса «Необычная Россия». В рамках события конкурсантам необходимо было подготовить видеоролик с рассказом о какой-либо территории нашей страны. Лучшей была признана работа жителя Краснодарского края о станице Варениковской.

Представители новой социальной сети «ЯRUS» провели всероссийский конкурс «Необычная Россия». По условиям мероприятия, участники должны были подготовить видеоролики с рассказом о любом интересном для них месте в нашей стране. «Каждый город России уникален, у каждого своя культура и традиции, сложившиеся за долгие годы. Заяви о себе и своем городе», — призывали организаторы в анонсе к конкурсу. Участники могли посвятить видео не только городу, но и деревне или даже целому региону.

Жители России с энтузиазмом отнеслись к проекту соцсети «ЯRUS», на оценку жюри было отправлено более 5 тысяч работ из 73 субъектов РФ. Участники конкурса творчески подошли к заданию и подготовили запоминающиеся видеоролики о самых живописных и интересных местах нашей страны.

По итогам работы жюри в финал попали три проекта. Победителем конкурса «Необычная Россия» стал Сергей Руденко из Краснодарского края. В видеоролике он показал станицу Варениковскую, на территории которой находятся живописные природные достопримечательности. Второе место заняли Анна Ваганова и Ольга Хомутова, проект они посвятили Орлу. В ролике девушки не только показали город с необычной стороны, но и поведали интересные факты из его истории. На третьем месте оказалась работа Руслана Итакаева о Сарпинском острове. Жюри высоко оценило операторскую работу и идейную составляющую видеоролика. Автор уделил внимание истории Волгограда и своей собственной семьи, для которой город оказался родным.

Победители и призеры получат памятные подарки от организаторов конкурса. В число призов включены квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, iPhone 12 Pro на 256gb и цифровая камера GoPro.