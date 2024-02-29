Общество 29 февраля 2024, 16:26 Участники и ветераны СВО смогут брать льготную ипотеку под 2% Путин: право на льготную ипотеку под 2% предоставят участникам и ветеранам СВО РИА «Новости»

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Участники и ветераны СВО, а также жители Арктики и Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии смогут получать льготную ипотеку со ставкой в 2%. Об этом в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин.

В своей речи глава государства подчеркнул, что в России продолжат предоставлять специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей нескольких регионов — Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Но предусмотрены и нововведения.

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«Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции», — указал Путин.

Также президент отметил, что часто встречается с участниками СВО. Люди, которые встали на защиту Родину с оружием в руках, вызывают гордость, подчеркнул он. По его словам, именно воины и труженики, которые служат своей стране, являются настоящей элитой России.