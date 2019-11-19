Участники FusioNNow посетили фестиваль северных народов на Таймыре

16 и 17 ноября в Норильске и Дудинке прошел шестой по счету этнический фестиваль северных народов «Большой Аргиш». Праздник по традиции собрал в одном месте сотни горожан и представителей пяти таймырских этносов. А кроме того, участниками мероприятия в этом году стали победители первого тура международного культурного проекта FusioNNow. Для гостей со всего света на Таймыре был специально организован Ethno Fashion Tour, посвященный этнической моде, культуре и традициям Севера.

Абдулла Альджума, участник из Саудовской Аравии признался: « Это были просто безумные три дня — мы увидели очень много всего: самую северную мечеть мира и самый северный порт России, побывали на Медном заводе и познакомились с бытом коренных северных народов. Особенно интересной мне показалась местная еда. Холодая рыба с солью и перцем — это очень необычный для меня вкус. Спасибо FusioNNow, что подарили мне возможность оказаться в таком волшебном месте».

Источник фото: телеканал «360»

«Большой Аргиш» стартовал в Дудинке на Набережной площади, где у иностранцев была возможность зайти в чумы коренных народов полуострова и попробовать национальную кухню. А кроме того, в Таймырском доме народного творчества дизайнеры из разных стран поделились друг с другом секретами своего мастерства.

Татьяна Воротников, этнодизайнер из Киргизии отметила: «Люди здесь необыкновенные. Мне всегда хотелось с ними познакомиться, узнать их культуру, почувствовать тепло и радушие. Важно, что на Севере не забыты корни, местные жители прекрасно владеют всеми навыками ремесла и готовы ими делиться».

Источник фото: телеканал «360»

Второй площадкой для проведения фестиваля стал Норильск. На главной улице города каждый желающий мог прокатиться на оленьей упряжке, а вечером увидеть интересное световое шоу.

Кроме прошедших конкурсный отбор участников в состав тура вошли эксперты, специально приглашенные для формирования устойчивых межрегиональных связей и культурного обмена на территории Таймыра. Специальным гостем FusioNNow стал Себастьен Паоа, обладающий обширным опытом в области управления туризмом на острове Пасхи, который принял участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления.

«Здесь удивительный регион и я уверен, что его развитие не заставит долго ждать», — сказал Себастьен Паоа. «Я дал местным менеджерам несколько советов, которые помогли мне в свое время развить туризм на острове Пасхи — так что думаю, скоро наплыв туристов на Таймыр сильно увеличится».

Источник фото: телеканал «360»

Победители проекта FusioNNow остались в восторге от природы Крайнего Севера и знакомства с местными жителями. Вскоре после окончания тура они сделают фотографии, напишут очерки и придумают дизайнерские решения в северном стиле.