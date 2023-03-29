Общество 29 марта 2023, 18:04 Участники автопробега Москва — Владивосток посетили Нижний Новгород

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Двое участников автопробега из Москвы до Владивостока сделали свою вторую остановку, на этот раз в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Водители выехали из Москвы. Свою первую остановку на пути почти в 10 тысяч километров они сделали во Владимире, потом приехали в Нижний Новгород, родной город одного из участников автопробега, Александра.

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«Обожаю Нижний Новгород. Сколько городов не объехал, а глаз всегда радуется родному краю», — рассказал Александр.

По словам участников, автопробег символизирует экспансию X5 Group на Дальний Восток. Там открываются первые магазины «Пятерочка».

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