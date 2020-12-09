Участники акций протеста в США поддержали русских пользователей Google
Участники акций протеста, которые 9 декабря прошли в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Москве, призвали корпорацию Google прекратить посягать на свободу слова. Американцы поддержали русских владельцев аккаунтов, которые стали жертвами санкций со стороны компании, пишет «Царьград».
Уточняется, что активисты, требующие ответа от представителей Google, вышли с плакатами с надписями: «Google, убирайся из берлоги русского медведя» и «Работаешь в России — соблюдай российские законы».
На пикеты против американской корпорации отреагировал учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.
«Слава Богу, восстание против матрицы началось. Отрадно видеть, что в разных частях света люди отключаются от питающего шланга. И начинают разрушать замыслы архитекторов матрицы, в которой мы живем», — подчеркнул он.
Малофеев добавил, что Google можно лишь заставить пойти на уступки. При этом бесполезно обращаться к совести и чувству справедливости.