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    09 декабря 2020, 16:27

    Участники акций протеста в США поддержали русских пользователей Google

    Полина Петрова

    Участники акций протеста, которые 9 декабря прошли в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Москве, призвали корпорацию Google прекратить посягать на свободу слова. Американцы поддержали русских владельцев аккаунтов, которые стали жертвами санкций со стороны компании, пишет «Царьград».
    Участники акций протеста в США поддержали русских пользователей Google

    Уточняется, что активисты, требующие ответа от представителей Google, вышли с плакатами с надписями: «Google, убирайся из берлоги русского медведя» и «Работаешь в России — соблюдай российские законы».

    На пикеты против американской корпорации отреагировал учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

    «Слава Богу, восстание против матрицы началось. Отрадно видеть, что в разных частях света люди отключаются от питающего шланга. И начинают разрушать замыслы архитекторов матрицы, в которой мы живем», — подчеркнул он.

    Малофеев добавил, что Google можно лишь заставить пойти на уступки. При этом бесполезно обращаться к совести и чувству справедливости.