Участники акций протеста в США поддержали русских пользователей Google

Уточняется, что активисты, требующие ответа от представителей Google, вышли с плакатами с надписями: «Google, убирайся из берлоги русского медведя» и «Работаешь в России — соблюдай российские законы».

На пикеты против американской корпорации отреагировал учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Слава Богу, восстание против матрицы началось. Отрадно видеть, что в разных частях света люди отключаются от питающего шланга. И начинают разрушать замыслы архитекторов матрицы, в которой мы живем», — подчеркнул он.

Малофеев добавил, что Google можно лишь заставить пойти на уступки. При этом бесполезно обращаться к совести и чувству справедливости.