Участники акции «Леса для климата» восстановили в Одинцовском округе 3 га молодого леса

Под городом Кубинкой в Одинцовском округе Подмосковья 13 мая прошла акция «Леса для климата». Волонтеры «Столото» и «РусКлиматФонда» высадили три гектара молодого леса взамен уничтоженного жуком-короедом.

Желающие принять участие в посадке регистрировались на сайте «РусКлиматФонда», к ним присоединились сотрудники «Столото», «Страховка.Ру», Price.ru и Sport 24, которые также входят в холдинг S8 Capital. Они высадили 10 тысяч сеянцев ели.

Работа прошла под контролем специалистов по охране леса и экологов. За саженцами, пока они не окрепнут, еще на протяжении пяти лет будет заботиться лесная служба. После полноценного восстановления новые участки леса смогут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая воздействие парникового эффекта.

Аналогичная акция прошла в начале мая в Свердловской области. Здесь деревья пострадали от лесных пожаров, и на их месте высадили 22 тысячи сеянцев ели и сосны на площади 4,5 гектара. Всего на пострадавших территориях страны появится порядка восьми гектаров молодого леса.

«Уверены, что общими усилиями мы сможем достичь самых амбициозных целей — один миллиард деревьев к 2050 году и пышные зеленые леса для будущих поколений», — отметила директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» Оксана Тубман.

Проект «Лес для климата» организуется третий год силами крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» (входит в многопрофильный российский IT-холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) совместно с фондом развития экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата «Русский климатический фонд». За это время было высажено 96 тысяч молодых деревьев в Московской, Свердловской, Волгоградской и Челябинской областях, а также в Республике Чувашия.

«Мне очень приятно видеть, что в посадках деревьев с каждым годом участвует все больше неравнодушных людей и, что особенно важно, социально ответственный бизнес. Каждый хочет внести свой вклад в восстановление лесов, и это дает надежду на то, что мы сможем сохранить леса для себя и своих потомков», — сказала президент «РусКлиматФонда» Марианна Мунтяну.