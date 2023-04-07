Общество 07 апреля 2023, 15:40 Участниками «Тотального диктанта» в Петербурге станут почти 11 тысяч человек

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Акция «Тотальный диктант» состоится во всей России в субботу, 8 апреля, на участие в ней записались почти 11 тысяч петербуржцев. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Дикторы будут читать текст владивостокского писателя Василия Авченко. Он написал рассказ о путешественнике Владимире Клавдиевиче Арсеньеве, о том, каким человеком он был и как складывалась его жизнь.

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Организаторы отметили, что быстрее всего забронировали места на площадках с петербургскими звездами.

«На площадки с участием звезд Светланы Сургановой и Андрея Урганта места и вовсе были расхватали за три минуты. Желающие явно „сидели на кнопке“ в первый день записи, 29 марта, еще в семь утра», — рассказала координатор «Тотального диктанта в Петербурге» Юлия Грызлова.

Она добавила, что в программе мероприятий не только написание диктанта. Также будут проводится лекции, розыгрыши и интерактивы.

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