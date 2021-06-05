Участниками ПМЭФ в этом году стали порядка 13 тысяч человек

В этом году участие в Петербургском международном экономическом форуме приняли 13 тысяч человек из 140 стран. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тысяч человек, 140 стран, 11 тысяч российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей», — передал ТАСС его слова.

Он добавил, что участники ПМЭФ заключили более 800 соглашений на сумму свыше 3,8 триллиона рублей. Советник президента отметил, что специалисты провели в рамках форума 52 тысячи тестов на коронавирус и около 500 из них оказались положительными.

Кобяков благодарил Роспотребнадзор и главу ведомства Анну Попову за «колоссальный труд». Форум прошел успешно, несмотря на действующие ограничения. В этом году ПМЭФ проходил со 2 по 5 июня. В нем также принял участие президент России Владимир Путин, который в ходе выступления поднял важные темы. В частности, он предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год и установить ставку под 7% годовых.