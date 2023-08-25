25 августа 2023, 15:10
Участниками нацпроекта «Производительность труда» стало более 160 компаний Москвы
Багреева: более 160 компаний Москвы вошли в проект «Производительность труда»
Более 160 компаний в Москве стали участниками нацпроекта «Производительность труда», из них 66 уже завершили первый этап программы. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По ее словам, производительность труда компаний — участников проекта выросла на 40%, а заработная плата их сотрудников повысилась в среднем на 19%.
Национальный проект помогает предприятиям оптимизировать рабочие процессы, высвободить дополнительные ресурсы и сократить издержки, стимулирует инвестиции в развитие бизнеса.
Мария Багреева
Нацпроект охватил практически все регионы России, в нем участвуют более пяти тысяч компаний, в которых занято 1,6 миллиона человек.
В рамках проекта эксперты помогают компаниям в условиях санкционного давления увеличить объемы производства, заменить импорт и расширить доступ к новым рынкам. Благодаря ему кадровый дефицит в России к концу 2024 года сократится на 130 тысяч человек, заявил директор департамента производительности труда Александр Молодцов.
Он отметил, что применение бережливых технологий позволит оптимизировать производственные процессы, найти дополнительные трудовые резервы и повысить квалификацию работников.
Ранее производитель специй из Королева подвел итоги трех месяцев участия в проекте повышения эффективности.
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