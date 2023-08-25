Общество 25 августа 2023, 15:10 Участниками нацпроекта «Производительность труда» стало более 160 компаний Москвы Багреева: более 160 компаний Москвы вошли в проект «Производительность труда» Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 160 компаний в Москве стали участниками нацпроекта «Производительность труда», из них 66 уже завершили первый этап программы. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, производительность труда компаний — участников проекта выросла на 40%, а заработная плата их сотрудников повысилась в среднем на 19%.

Национальный проект помогает предприятиям оптимизировать рабочие процессы, высвободить дополнительные ресурсы и сократить издержки, стимулирует инвестиции в развитие бизнеса. Мария Багреева

Нацпроект охватил практически все регионы России, в нем участвуют более пяти тысяч компаний, в которых занято 1,6 миллиона человек.

В рамках проекта эксперты помогают компаниям в условиях санкционного давления увеличить объемы производства, заменить импорт и расширить доступ к новым рынкам. Благодаря ему кадровый дефицит в России к концу 2024 года сократится на 130 тысяч человек, заявил директор департамента производительности труда Александр Молодцов.

Он отметил, что применение бережливых технологий позволит оптимизировать производственные процессы, найти дополнительные трудовые резервы и повысить квалификацию работников.

Ранее производитель специй из Королева подвел итоги трех месяцев участия в проекте повышения эффективности.