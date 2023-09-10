Общество 10 сентября 2023, 09:37 Участникам ВЭФ-2023 предложили попробовать канапе с олюторской сельдью Основную часть меню ВЭФ-2023 составили морепродукты РИА «Новости»

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Блюда из морепродуктов составили основную часть меню Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Гостям предлагается канапе с олюторской сельдью, уха из сахалинской горбуши или камчатская нерка с птитимом», — написало издание и показало необычное меню форума.

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В список блюд из Камчатского вошел печеный картофель с кальмарами. Приморский край «представили» харумаки с морепродуктами и крабом, а также дальневосточный плов с морепродуктами и борщ по-приморски.

В качестве напитков, помимо стандартного кофе, все желающие могли приобрести лимонад «Зеленая Камчатка», таежный чай или клюквенно-брусничный морс.

В ВЭФ-2023 примут участие десятки стран. Форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября. Его лозунг: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Китайскую сторону представит вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Организаторы форума ожидают делегации из Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Сингапура и других стран.