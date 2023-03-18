Общество 18 марта 2023, 03:06 Участникам уголовного процесса разрешат подавать жалобы в электронном виде «Известия»: депутаты предложили использовать электронные документы по уголовным делам Pixabay

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Законопроект, позволяющий частично использовать электронные документы на стадии расследования по уголовным делам, внесен на рассмотрение в Госдуму. Аналогичные поправки, касающиеся рассмотрения дел в суде, были приняты в январе, сообщили «Известия».

Отказ от бумажного делооборота инициаторы объясняют упрощением уголовного процесса, возможностью сэкономить на расходных материалах и позаботиться о лесе. На сегодня участники уголовного процесса имеют право подавать жалобы и ходатайства в электронной форме после передачи дела в суд.

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Новая инициатива также заключается в попытке частично внедрить дистанционную форму участия в процессе до поступления материалов в суд. Если законопроект будет принят, у участников процесса появится возможность подавать ходатайства, требования, жалобы, заявления в электронной форме. Но только в случае, если они не представляют собой охраняемую законом тайну.

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«При наличии технической возможности они [документы] могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в электронном виде», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива также предусматривает возможность составления обвинительного заключения или постановления, акта в форме электронного документа. По мнению авторов документа, это поможет своевременно уведомлять заинтересованные стороны о принятых процессуальных решениях и предотвратить утрату бумаг при пересылке.

Ранее сообщалось, что Мособлконтроль начал привлекать к административной ответственности в электронной форме. Так, с начала 2023 года в управлении доля дел, возбужденных в электронном виде, превысила 50%.