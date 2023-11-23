Общество 23 ноября 2023, 07:12 Участникам СВО субсидируют газификацию домов Путин поручил регионам выделить участникам СВО субсидии на газификацию РИА «Новости»

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В России участникам спецоперации, их родственникам и инвалидам начнут оформлять субсидии по 100 тысяч рублей на газификацию. Такое поручение по итогам форума «Российская энергетическая неделя» дал президент Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов <…> обеспечить предоставление проживающим в газифицированных населенных пунктах участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий», — распорядился глава государства.

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Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей на хозяйство. Эти деньги предназначены для возмещения затрат на покупку газового оборудования и проведение сетей внутри участка. Правительство займется софинансированием субсидий из федерального бюджета. Главам регионов предстоит отчитаться об исполнении поручения до 15 января 2024 года, а затем докладывать ежегодно.

Владимир Путин впервые предложил обеспечить субсидиями на газификацию инвалидов и участников спецоперации на пленарном заседании форума 11 октября. Он призвал расширить список получателей компенсации.