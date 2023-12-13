Общество 13 декабря 2023, 17:53 Участникам СВО продлили право на кредитные каникулы Госдума продлила кредитные каникулы семьям участников СВО до конца 2024 года РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы приняли закон, продлевающий кредитные каникулы для участников специальной военной операции и их семей. Нововведения будут действовать до конца 2024 года. Об этом сообщил сайт ГД.

Кредитные каникулы позволят заемщикам отсрочить платежи по кредиту или снизить их во время определенного периода. По словам председателя комитета Анатолия Аксакова, кредитные льготы решили продлить из-за продолжения боевых действий.

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Участники СВО получили возможность отсрочить платежи как по потребительским кредитам, так и по займам, оформленных до мобилизации. Согласно закону, кредитные обязательства военного могут полностью прекратиться в случае его гибели или увечья во время боевых действий.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий. С 1 октября 2024 года размер денежных пособий для военнослужащих вырастет на 4,5%.