На мирном митинге в поддержку Александра Лукашенко выступил глава МВД Юрий Караев. Он заявил, что протестные акции финансируют иностранцы.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев выступил на акции с речью, в которой сообщил, сколько платят за участие в митингах. По его словам, юношам платят 30 белорусских рублей, а девушкам — 60, сообщает БелТА.

Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием Юрий Караев глава МВД Белоруссии.

В воскресенье состоялся мирный митинг в поддержку президента, на него пришли те, кто, по мнению организаторов, против раздела страны. Также на митинге выступил сам Александр Лукашенко. Он высказался о готовности обсудить с горожанами новые реформы. А также сообщил, что назначение новых выборов принесет стране урон.

Помимо акции в поддержку президента, в Минске начался митинг против Александра Лукашенко. По предварительным данным, около стелы в центре Минска собралось приблизительно 60 тысяч человек.

Ранее Лукашенко тоже высказывался о зарубежных спонсорах протестных акций. Сообщалось, что в правительстве были зафиксированы звонки из-за границы.