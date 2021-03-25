Участникам ПМЭФ-2021 обеспечат комфорт и безопасность в условиях пандемии

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) обеспечат комфорт и безопасность для всех участников и гостей. Об этом сообщил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Подготовка к проведению ПМЭФ ведется в течение всего года: проходит активная работа с иностранными участниками, организуются выездные сессии как в регионах России, так и за рубежом, активно развиваются медийные форматы, в том числе видео-конференц-связи. В 2021 году, учитывая эпидемические риски, организаторы избрали новый подход к обеспечению безопасности участников.

Форум пройдет в формате очных встреч с использованием современных технологий. Будут созданы все условия для того, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавируса. При помощи тепловизоров на площадке ПМЭФ-2021 проконтролируют, чтобы ни у кого не было повышенной температуры. Во всех помещениях установят приборы для очистки и обеззараживания воздуха. Директор ПМЭФ сообщил, что также будут созданы системы учета коллективного иммунитета.

«Потребуется привести площадки мероприятий, входные группы, центры аккредитации и транспортные средства в соответствие с требованиями эпидемиологической безопасности», — отметил Вальков.

ПМЭФ-2021 пройдет в Петербурге 2–5 июня.

Как ожидается, в форуме примет участие президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в ПМЭФ очно, а не по видеосвязи.