Участникам крещенских купаний объяснили, когда нужно носить маску
Врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал РИА «Новости», что нельзя исключать вероятность заражения коронавирусом в палатках и приспособленных для обогрева помещениях.
«Там народу много — и есть возможность (заразиться — примеч. ред.)», — подчеркнул Малышев.
Он заметил, что в очереди ситуация складывается по-разному. Если «люди стоят тесно», то маску снимать не стоит.
На выходе из помещения средство индивидуальной защиты нужно снять, а при погружении в прорубь маска не нужна. В условиях воды и мороза вирус распространиться не успеет.
«Пришел — быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел», — сказал профессор.
После выхода из помещения для обогрева Малышев посоветовал обработать руки антисептиком.
Риск заразиться коронавирусом во время крещенских купаний его коллега ранее назвал минимальным.