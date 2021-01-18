facebook_pixel
    18 января 2021, 07:37

    Участникам крещенских купаний объяснили, когда нужно носить маску

    Александра Ломейко

    Россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях, посоветовали соблюдать масочный режим в помещениях для обогрева. Не стоит отказываться от маски и в плотной очереди на улице.
    Участникам крещенских купаний объяснили, когда нужно носить маску

    Врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал РИА «Новости», что нельзя исключать вероятность заражения коронавирусом в палатках и приспособленных для обогрева помещениях.

    «Там народу много — и есть возможность (заразиться — примеч. ред.)», — подчеркнул Малышев.

    Он заметил, что в очереди ситуация складывается по-разному. Если «люди стоят тесно», то маску снимать не стоит.

    На выходе из помещения средство индивидуальной защиты нужно снять, а при погружении в прорубь маска не нужна. В условиях воды и мороза вирус распространиться не успеет.

    «Пришел — быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел», — сказал профессор.

    После выхода из помещения для обогрева Малышев посоветовал обработать руки антисептиком.

    Риск заразиться коронавирусом во время крещенских купаний его коллега ранее назвал минимальным.