Участникам крещенских купаний объяснили, когда нужно носить маску

Россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях, посоветовали соблюдать масочный режим в помещениях для обогрева. Не стоит отказываться от маски и в плотной очереди на улице.

Врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал РИА «Новости», что нельзя исключать вероятность заражения коронавирусом в палатках и приспособленных для обогрева помещениях.

«Там народу много — и есть возможность (заразиться — примеч. ред.)», — подчеркнул Малышев.

Он заметил, что в очереди ситуация складывается по-разному. Если «люди стоят тесно», то маску снимать не стоит.

На выходе из помещения средство индивидуальной защиты нужно снять, а при погружении в прорубь маска не нужна. В условиях воды и мороза вирус распространиться не успеет.

«Пришел — быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел», — сказал профессор.

После выхода из помещения для обогрева Малышев посоветовал обработать руки антисептиком.

Риск заразиться коронавирусом во время крещенских купаний его коллега ранее назвал минимальным.