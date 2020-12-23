Минздрав больше не будет набирать добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Участникам финального этапа тестирования препарата больше не будут вводить плацебо — только вакцину.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор [добровольцев] в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет и плацебо — это совсем нехорошо. <…> Я бы выявил сейчас тех, кто получил плацебо, и привил, но позволит ли это регуляторика, пока не понятно», — приводит РИА «Новости» слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Ученый рассказал, что многие участники испытаний, которым вместо вакцины вкололи плацебо, узнали об этом по результатам анализов и потом сделали прививки.

«Спутник V» — это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее создали в Центре имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит заключительный этап проверки. Вакцина уже доказала свою высокую эффективность.

В России началась масштабная вакцинация. Пока прививки делают людям из группы риска, но скоро препарат сможет получить любой желающий.