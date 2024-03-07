Общество 07 марта 2024, 13:01 Участникам фестиваля в «Сириусе» угрожали неизвестные с Украины Кириенко: участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи угрожали с Украины РИА «Новости»

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Провокаторы с Украины пытались помешать провести Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Они звонили представителям делегаций, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его процитировало РИА «Новости».

«Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки <…> Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки были, попытки провокаций были», — сказал он.

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Руководители делегаций, по словам Сергея Кириенко, сообщали о телефонных звонках, угрозах через мессенджеры и электронную почту за участие в фестивале. Он заявил, что «линию атаки» зафиксировали, она исходила с территории Украины по методике Центра информационно-психологических операций. Провокации не удались, делегации не отказались от планов приехать в «Сириус».

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта. На церемонии закрытия выступил президент Росси Владимир Путин.