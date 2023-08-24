24 августа 2023, 17:06
Участникам деловой программы МУФ вручили свежий номер «Вечерней Москвы»
Всем гостям, принимавшим участие в деловой программе Московского урбанистического форума (МУФ), вручили свежий номер «Вечерней Москвы». На мероприятии присутствовали архитекторы, урбанисты, градостроители, представители власти, передала «Вечерняя Москва».
В программу форума включили обсуждение тенденций в области урбанистики, вопросов реализации существующих проектов и будущего развития инфраструктуры столицы.
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Всего на форме собрались 250 звездных спикеров и авторитетных экспертов в сфере городского развития.
Москва 2023
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