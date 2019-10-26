Участника «Голоса» обвинили в неуважении к Сюткину

В пятницу, 25 октября, прошел очередной «слепой» отбор в рамках шоу «Голос» на Первом канале. По сложившейся традиции, после эфира выступления участников выложили на YouTube. И тут началось.

Сейчас пользователи видеохостинга активно обсуждают поведение одного из конкурсантов. Даниил Королев исполнил народную песню «Когда молод был» и покорил троих из четырех членов жюри. Единственным, кто не повернулся к юноше, стал Валерий Сюткин.

После традиционного обсуждения исполнения настало для участника время выбирать себе наставника. Выбор пал на Константина Меладзе. Королев пожал руку ему, потом направился к Полине Гагариной, принял поздравления от Сергея Шнурова и, проигнорировав Валерия Сюткина, который встал со своего кресла, чтобы пожать руку участнику, ушел со сцены.

Зрители в комментариях бросились обсуждать выступление и поступок Королева.

«Как-то некрасиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял ждал», «Он не пожал руку Сюткину. Хотя тот встал к нему навстречу. А исполнение шикарное», — написали пользователи. Но нашлись и те, кто предположил, что парень разволновался и просто забыл подойти к четвертому члену жюри.