Общество 09 мая 2023, 02:38 Участник спецоперации исполнил мечту ветерана из Кемеровской области Участник СВО исполнил мечту 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны РИА «Новости»

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Участник спецоперации Алексей Савин исполнил мечту ветерана Петра Алексеевича Шпанича из Кемеровской области. Столетний ветеран очень хотел встретиться и поговорить с кем-нибудь из участников СВО, сообщил Telegram-канал SHOT.

В преддверии Дня Победы к ветерану приехал доброволец Савин, недавно вернувшийся из зоны СВО. После он поделился своими впечатлениями от встречи. По словам участника СВО, эта встреча оказалась очень важной для него, так как и сам он воспитан на рассказах фронтовиков.

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«Для меня это истинный герой, который служит примером для подражания. Они очень большой вклад сделали, чтобы мы жили», — добавил Савин.

Солдаты разных поколений поделились историями, пожелали друг другу мирного неба. Ветеран пожелал нынешним бойцам стойкости, чтобы их боевой дух оставался до победы. Он напутствовал солдат оберегать друг друга.

«Он рассказал о том, что ребята стоят стойко. Что они уверены, что победа будет только за нами. Потому что такие подвиги. Есть герои. И будут герои. Это русский народ, как говорится, нельзя сломить дух», — поделился впечатлением от беседы ветеран.

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин 18-ти городов России, Украины и Чехии Мария Михайловна Рохлина отметила 50-летие работы в Совете ветеранов стрелковых дивизий. 98-летняя женщина возглавляет комитет с 1973 года.