Участник штурма в Беслане оценил фильм Дудя
Руководитель одной из штурмовых групп во время теракта в бесланской школе Виталий Демидкин поделился своим мнением о документальном фильме «Беслан. Помни». Его снял популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь. Демидкина процитировал RT.
Демидкин напомнил, что во время штурма люди шли на крайние меры, рисковали жизнью, погибали, получали ранения.
«А потом нас прямо обливают грязью. Конечно, это очень обидно», — заметил полковник подразделения «Альфа».
По его словам, при личной встрече с Дудем, если бы не было камер и последствий, он «дал бы ему по-простому в челюсть».