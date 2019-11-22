Участник штурма в Беслане оценил фильм Дудя

Демидкин напомнил, что во время штурма люди шли на крайние меры, рисковали жизнью, погибали, получали ранения.

«А потом нас прямо обливают грязью. Конечно, это очень обидно», — заметил полковник подразделения «Альфа».

По его словам, при личной встрече с Дудем, если бы не было камер и последствий, он «дал бы ему по-простому в челюсть».