Участник штурма Берлина умер в Туле. Он был из тех, кто оставил на Рейхстаге свою фамилию

В возрасте 94 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Евгений Тимофеевич Шалашников. В годы боевых действий он участвовал в штурме Рейхстага, на стене которого написал свою фамилию.

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Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, Шалашников скончался 1 октября в Туле.

Он попал в ряды Красной армии в январе 1942 года. Сначала был рядовым запасного стрелкового полка, затем сражался на Брянском фронте и стал радистом уже на Центральном фронте. Весной 1945 года Шалашников получил звание младшего лейтенанта.

Принимал участие в освобождении Польши, Белоруссии и Прибалтики. Кроме того, штурмовал Берлин. Военного отправили в запас в 1947 году. Позже он проходил службу в органах внутренних дел и получил награды: орден Отечественной войны и медаль «За взятие Берлина» и «Освобождение Варшавы».

Начальник пресс-службы регионального управления МВД Андрей Ярцев рассказал РИА «Новости», что во время войны Шалашников написал на стене Рейхстага: «Туляк Шалашников». По словам Ярцева, есть фотография военного рядом с немецким зданием.

«Руководство УМВД России по Тульской области выражает родным и близким Евгения Тимофеевича Шалашникова глубокие соболезнования. Его жизнь была достойным примером служения Отечеству во имя независимости и процветания. Уход из жизни Евгения Тимофеевича — большая утрата. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении.