Участник шоу «Голос» обвинил в своем избиении депутата

Экс-участник шоу «Голос» и арт-директор караоке-бара Андрей Цхай попал в больницу. СМИ пишут, что молодого человека избили. И медицинская помощь ему потребовалась якобы из-за депутата Назиевского поселения Ивана Ильюшихина.

Рассказ Цхая о случившемся привел Telegram-канал «Mash на Мойке». Причиной конфликта стал инцидент в караоке. Вместо Ильюшихина к микрофону встал другой человек.

Арт-директора заведения на рабочем месте не было. Он попытался сгладить скандал по телефону, но результат вышел неожиданным.

Сначала депутат якобы «натравил на заведение» полицейских: заявил правоохранителям, что в баре торгуют наркотиками. Потом мужчина поехал к Цхаю домой и избил молодого человека. Бывший участник «Голоса», указано в материале, попал в Токсовскую межрайонную больницу.

Сам Ильюшихин отрицает, что каким-либо образом причастен к случившемуся. В караоке, признался парламентарий, он действительно пел. Но Андрея Цхая не избивал.

Цхай был участником «Голоса» в 2017 году. После слепого прослушивания не попал в команду ни к одному из наставников.