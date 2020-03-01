Участник российского «Голоса» выступит на Евровидении
Об этом сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. Исполнитель победил в отборочном туре с песней «What Love Is». За него проголосовали больше всего телезрителей.
Эстонский певец участвовал в российском шоу «Голос» в 2018 году. Его наставником была Ани Лорак.
Сейчас певца продюсирует российский певец Филипп Киркоров. Он назвал музыканта потрясающим исполнителем.
«Он очень профессионален. У него есть интеллект в глазах. Он очень музыкален, у него есть голос, внешность», — рассказал Киркоров.
В создании песни, с которой эстонский музыкант выиграл отбор, принимала участие Шэрон Вон — в прошлом она стала одним из авторов трека «Scream» для Сергея Лазарева.
65-й конкурс «Евровидения» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил с прошлогоднем конкурсе с песней «Arcade».