Участник реалити-шоу в Великобритании попал в психиатрическую больницу из-за съемок

Жителя Великобритании доставили в психиатрическую больницу во время съемок. Аслам принимал участие в реалити-шоу Love Island («Остров любви»), сообщил «МК».

На шоу мужчину одолевала сильная бессонница, усугубившая и без того плохое самочувствие. Аслам стал разговаривать сам с собой, после чего ему вызвали психиатрическую помощь, пишет сайт «Свободная пресса».

Участника отправили в Лондон, не сообщив, куда он направляется. Мужчине после этого стало еще хуже. Он попал в больницу с психиатрическим приступом. Отмечается, что даже после выписки у Аслама наблюдалась сильная депрессия.