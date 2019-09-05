Участник происшествия с «Красой Росгвардии» представил свою версию событий

Водитель, который задел победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову на парковке в Екатеринбурге, не согласился с обвинениями в свой адрес.

«Я отъезжал от торгового центра, а эта дамочка шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево», — рассказал Ura.ru мужчина.

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Ранее Храмцова на своей странице в Instagram рассказала, что ее чуть не сбил автохам, требующий уступить дорогу.

Обвиняемый в хамстве и нецензурной брани мужчина добавил, что вел себя абсолютно корректно.

«Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю — она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево — она передо мной опять же встает. Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила», — уверил собеседник.

По версии водителя, он просто вышел из машины, поправил зеркало и поехал дальше, тогда как Храмцова уверяет, что он «задел ее, обложил матом и снял на телефон».