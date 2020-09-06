Участник первой чеченской войны рассказал о зверствах боевиков

В Чечню Дмитрий попал в феврале 1996 года. Сам он говорит, что если бы не подготовка в военных частях, где ему пришлось служить, то он бы просто не выжил. По его словам, боевики не щадили тех, кто попадал к ним в плен. Они пытали и медленно убивали всех, кого могли захватить.

«Я видел обезглавленные трупы наших бойцов и офицеров. Я видел трупы бойцов, с которых живьем снимали кожу. Я видел трупы, у которых были отрублены конечности. Я видел, как на подносах, накрытых тканью, приносили прямо на КПП головы бойцов, вышедших в соседний сад нарвать яблок», — поделился Дмитрий.

Он подчеркнул, что все солдаты понимали, что в плен попадать просто нельзя. Боевики не щадили никого. Кроме того, они уродовали тела убитых, чтобы потом родные не могли их опознать.

Недалеко от села Чернокозово боевики устроили настоящий концлагерь, куда свозили обычных людей. Они называли его «министерством государственной безопасности». Это было местом пыток и массовых расправ.

Убивали священников, захваченных в Грозном. У меня где-то в телефоне есть фотография священника, служившего в единственной церкви Грозного, которого они забрали туда и там же убили, после того как он отказался отречься от своей веры. То есть ни за что Дмитрий Военный разведывательно-штурмового батальона 101-й бригады.

Он и сам чуть не стал пленным. Его группа договорилась с боевиками об обмене телами погибших в засаде. Когда грузовик с трупами поехал в часть боевики отказались их отпустить. Брать оружие на обмен было нельзя. Но военные взяли с собой гранаты, которые примотали к телам, чтобы не сдаваться живыми, а заодно и забрать с собой на тот свет боевика.

«Я просто выдернул чеки сразу с двух рук. Гранаты были Ф-1 — 200 метров радиус разлета осколков. Ну и смотрю на них — мол, давайте посмотрим, чем это все кончится. Слава Богу, не довелось до конца разжать руки, когда решили нас оттуда выпустить», — рассказал Дмитрий.

По словам военного, с человеческой точки зрения он прекрасно понимал, что имеет дело с простыми людьми.

«А с точки зрения происходящего там и того, что я видел своими глазами, я понимал, что это нелюди», — подытожил он.

Перед беседой с журналистами Дмитрий просил не называть его фамилию и город, где он сейчас живет. Он пояснил, что до сих пор опасается за свою жизнь.