Общество 10 апреля 2023, 18:06 Участник Одесского подполья Долгошея: наша цель — воссоединение русских земель

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Одесситы активно участвуют в СВО и надеются, что город удастся освободить. Об этом сайту RuNews рассказал участник Одесского антимайдана, участник Одесского подполья, бывший военнопленный, общественный деятель, ветеран СВО Владислав Долгошея.

Он поздравил всех одесситов с Днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 10 апреля. По словам ветерана, жители с нетерпением ждут победы.

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«Наша цель — ликвидация украинского государства и воссоединение русских земель в единой и неделимой России. Ради этой цели многие мои земляки отдали свои жизни и мы будем сражаться при любой военно-политической ситуации, как и в годы предательских „Минских соглашений“» — сказал Долгошея.

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