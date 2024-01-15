Общество 15 января 2024, 00:12 Участник Финской и Великой Отечественной войн скончался в Дагестане на 104-м году жизни Ветеран Великой Отечественной войны Тагир Тагиров умер в Дагестане РИА «Новости»

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Участник Финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров умер в возрасте 103 лет в Дагестане. Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришла скорбная весть — на 104-м году жизни от нас ушел ветеран Великой Отечественной войны Тагир Насрулаевич Тагиров. <…> Тагиров был дважды пленен, перенес ранение, пережил все ужасы немецких концлагерей, а затем и тяготы рудников Сибири», — отметил Умавов.

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Тагиров родился 12 декабря 1920 года в Дагестане. В 1940 году служил на финской границе в пулеметно-артиллерийском батальоне. Он должен был демобилизоваться, но остался в армии, когда началась Великая Отечественная война. Мужчина получил ранение в обе ноги и ошибочно попал в списки погибших. Позже его пленили немцы, но он выжил.

Ветеран должен был получить орден Красной Звезды, но в документах перепутали его отчество, поэтому награду вручили другому военнослужащему. После войны Тагиров вернулся на родину, в Дагестан, где окончил школу бухгалтеров и начал работать.